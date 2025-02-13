У Кремлі заявили, що під час розмови Трампа з Путіним не йшлось про визнання Криму та інших окупованих територій російськими

Про це пише РІА Новини.

"Тему визнання Криму і чотирьох нових регіонів Росії не порушували під час розмови", – сказав Пєсков, коментуючи телефонну розмову, яку провели Дональд Трамп і Володимир Путін 12 лютого.

Він також додав, що РФ вже розпочала формувати переговорну групу для діалогу зі США. Водночас, за словами очільника Кремля, наразі "немає розуміння формату можливого переговорного процесу" щодо війни в Україні, тому про участь в ньому Європи говорити передчасно.