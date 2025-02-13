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Головна Економіка "Безпрецедентний випадок в історії ядерної енергетики": експертка Кошарна про купівлю реакторів з Болгарії
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"Безпрецедентний випадок в історії ядерної енергетики": експертка Кошарна про купівлю реакторів з Болгарії

Марина Клюєва
13 лютого, 2025 четвер
10:00
Економіка ХАЕС, Хмельницька АЕС

Обладнання має неповний комплект парогенераторів, а вони становлять 50% ціни

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Таку думку в етері Еспресо висловила співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України", експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна щодо купівлі в Болгарії реакторів для добудовування Хмельницької АЕС.

"Справа в тому, що оце обладнання, яке оцінили не менше 600 мільйонів євро, містить неповний комплект парогенераторів, наприклад. Замість восьми для двох реакторів є тільки чотири, і ці чотири болгари теж не хочуть продавати, тому що в них є проблеми з одним з парогенераторів, то вони хочуть залишити це у себе. Мої колеги порахували, що з вартості 600 мільйонів 50% - це вартість парогенераторів. Тобто я впевнена, що в цьому і схема корупційна, щоб сплатити 600 мільйонів євро, а насправді отримати 300 мільйонів маржі корупційної. Тобто це настільки відверте нахабство, з порушеннями Конституції, законів, регламенту Верховної Ради, що я вважаю, це найганебнішим випадком в історії українського парламентаризму. І президент примусив голосувати фактично законопроєкт, який не мав бути проголосованим Верховною Радою", - вважає вона.

Ольга Кошарна також звернула увагу на те, що купують російські технології під час війни Росії проти України. В час, коли наша держава вимагає від країн ЄС накласти санкції на Росатом.

Крім того, вона зазначила, що наразі в України зараз зовсім інші проблеми в об'єднаній енергосистемі. 

"Ми втратили минулого року 80-90% теплової електрогенерації на вугіллі і 40% гідрогенерації. І нам не вистачає маневрових потужностей, завдяки яким балансується об'єднана енергосистема на стиках споживання електроенергії. Базових потужностей АЕС нам вистачає. Але є проблема в мережах, тому що магістральні мережі, наприклад, не розраховані на передачу великого обсягу електроенергії з правобережжя, де працює Рівненська, Хмельницька АЕС, і є інтерфейс з імпорту електроенергії з Євросоюзу до лівобережжя, де знищена вся генерація, Зміївська, Курахівська теплоелектроцентралі в Харкові. У них вже кілька тижнів, як застосовано графіки вимкнення електроенергії", - сказала вона. 

Експертка з питань ядерної енергетики наголосила на тому, що Україні необхідно те, що будується швидко. 

"Тобто якісь генеруючі установки з використання місцевих енергоресурсів: торфу, відходів сільгоспвиробництва, біогазу, газу нарешті. І допомагати громадам, замість того, щоб 27 мільярдів Енергоатом мав би перерахувати до державного бюджету як дивіденди. І допомагати уряд має громадам, тому що ці установки будуються швидко, а такі великі енергоблоки будуватимуть десятиріччя з перевищенням кінцевої ціни. Я вже не кажу про те, що порушені всі процедури. Технічно-економічного обґрунтування немає, затвердженого Кабінету Міністрів проєкту немає. Не пройдені всі процедури, відповідно до законодавства використання ядерної енергії. Це безпрецедентний випадок в історії ядерної енергетики, коли обладнання купують до затвердженого на рівні уряду проєкту", - вважає експертка.

Що відомо про нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС

2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт щодо добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС та передав його на розгляд парламенту. Будівництво цих двох блоків розпочали ще наприкінці 1980-х років, а припинили в 1990 році через мораторій Верховної Ради.

11 квітня 2024 року Енергоатом заявив про початок будівництва п'ятого та шостого енергоблоків Хмельницької АЕС. Третій і четвертий планували добудовувати паралельно. 

У липні в законопроєкті про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС виявили корупційні ризики.

Українська влада визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року. Згідно зі стратегією третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак повідомив, що Україна планує завершити добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС за допомогою нового обладнання з Болгарії. 

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі Еспресо відзначив, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться, адже проєкт "спрямований на майбутні вибори". 

10 лютого нардепи зібрали дані про розкрадання Енергоатомом бюджетних коштів, матеріали передали до Національного антикорупційного бюро. Та у компанії кажуть, що це "деструктивна критика" опонентів проєкту з добудови ХАЕС.

11 лютого Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо закупівлі в Болгарії двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції.

Теги:
Новини
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політика
Болгарія
Хмельницька АЕС
Війна з Росією
атомна енергетика
Енергетика
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