Оскільки йдеться про особисті відносини між старими партнерами Путіним і Трампом, то це вже заходи з відновлення довіри.

Українці з нашими європейськими партнерами шоковані виступом нового міністра оборони США Піта Гегсета на черговому засіданні "Рамштайну", де він сказав майже буквально що гарантами безпеки для України буде відмова у членстві в НАТО й відсутність наший території американських військ. А то Путін нападе?.. (іронія).

Сувора дійсність поточних подій на фронтах полягає у тому, що будь-які домовленості Трампа з Путіним можливі лише на умовах Путіна. Вони відомі й поки що не зміняться. Це так званий Стамбульський документ плюс Крим, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області (в адміністративних межах) включені в російську ж конституцію. Це обмеження міжнародно-правової суб'єктності України (заборона вступати у воєнно-політичні союзи чи об'єднання), "денацифікація" (відновлення панівних статусів російської мови, культури, церкви та проросійських політичних еліт в Україні), "демілітаризація" (обмеження кількості військ і фактичне роззброєння, заборона виробництва ракет та інших далекобійних видів зброї).

Ще раз повторюю, що це російські умови від яких вони не відмовляться навіть через посилення санкцій чи економічного тиску, це буде можливе лише після їхньої воєнно-політичної поразки.

Сам Трамп і підлеглі йому виконавці не просто не вірять у реалістичність перемоги над РФією, вони у цьому прямо не зацікавлені. Їхня логіка проста і примітивна як сам Трамп: для того, щоб виграти глобальну конкуренцію з Китаєм від нього треба відірвати Росію і перетягнути на свій бік. Тому Трамп і долдонить постійно про його хороші відносини з Путіним (кривавим диктатором і воєнним злочинцем між іншим).

Читайте також: Нелюбовний трикутник: переговори стартували Саме у цьому моменті ми зараз і перебуваємо. Трамп пропонує Путіну deal (оборудку), де поступається територією, населенням, міжнародно-правовою суб'єктністю України, залишаючи нам порожню оболонку державності типу Білорусі, в обмін на спільну гру проти Пекіна.

Наївно? Навіть більше, це дурість. Але це Трамп. І Маск, який, до речі, після ліквідації м'якої сили США на міжнародній арені приступає й до ліквідації жорсткої сили — демонтажу НАТО як "застарілої та непотрібної організації". Для чого? Аби розчистити простір для нової системи колективної безпеки в Європі вже за участі РФії. Саме цього домагався Кремль у своїх ультиматумах США й НАТО 15 грудня 2021 року про "неподільну безпеку".

Тому проєкт нового пакту Путіна — Трампа спрямовано не лише проти України, але й проти об'єднаної Європи як такої. І вони, європейці, це також розуміють і будуть опиратися цьому плану.

Успіх опору залежатиме від двох речей: європейської єдності та української непоступливості. Нам потрібно сказати "Ні!" Твердо, голосно і рішуче, так щоб це почули не лише у Кремлі, але й в Європі й у Вашингтоні.

Читайте також: "Боротьба за вибори під час війни не має жодної перспективи": санкції проти Порошенка А ознаки того, що на Банковій вже готуються приймати цей "мирний" план до виконання, давно наявні. Попри майже щоденні інтерв'ю президента Зеленського західним журналістам, правильні слова не збігаються з реальними діями. І передвиборча лихоманка в тилу і політичні репресії проти бойових генералів не сприяють піднесенню бойового духу війська і згуртованості суспільства. Це деморалізує і розчаровує.

Але ж тільки деморалізована армія і розчароване суспільство можуть проковтнути нав'язувану нам капітуляцію. Тому все логічно. А президент ні при чому, він вище за це... Він з Трампом розмовляє і до Путіна готується.

Останній аргумент про приховану реалізацію реального плану — це 15 повісток Порошенку, щоб він був зайнятий походами до ДБР у щоденному режимі. Востаннє таке було у січні 2022 року, в акурат перед повномасштабним наступом РФії та очікуваної в Кремлі капітуляції України.

Для чого? А щоб нікому було організувати й реалізувати мобілізацію української нації проти тієї ж капітуляції. Щоб нікому було сказати "Ні!" пакту Путіна — Трампа, у тому числі й під час Мюнхенської конференції з питань безпеки. Але, думаю, тепер як і тоді, організатори прорахуються. Буде кому сказати, буде кому організувати й буде що запропонувати. Бо українці — це нація вільних людей, а не чиїсь раби чи несвідомі вівці.