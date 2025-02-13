Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Пакт Путіна — Трампа як реінкарнація пакту Молотова — Ріббентропа?
OPINION

Пакт Путіна — Трампа як реінкарнація пакту Молотова — Ріббентропа?

Володимир Горбач
13 лютого, 2025 четвер
14:04
Погляд

Учорашній візит до Москви спеціального посланника президента Трампа Стівена Віткоффа та "обмін" (вивезення звідти засудженого росіянами американського вчителя, це ні що інше, як "заходи зі встановлення довіри"

Зміст

Оскільки йдеться про особисті відносини між старими партнерами Путіним і Трампом, то це вже заходи з відновлення довіри.

Українці з нашими європейськими партнерами шоковані виступом нового міністра оборони США Піта Гегсета на черговому засіданні "Рамштайну", де він сказав майже буквально що гарантами безпеки для України буде відмова у членстві в НАТО й відсутність наший території американських військ. А то Путін нападе?.. (іронія).

Сувора дійсність поточних подій на фронтах полягає у тому, що будь-які домовленості Трампа з Путіним можливі лише на умовах Путіна. Вони відомі й поки що не зміняться. Це так званий Стамбульський документ плюс Крим, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області (в адміністративних межах) включені в російську ж конституцію. Це обмеження міжнародно-правової суб'єктності України (заборона вступати у воєнно-політичні союзи чи об'єднання), "денацифікація" (відновлення панівних статусів російської мови, культури, церкви та проросійських політичних еліт в Україні), "демілітаризація" (обмеження кількості військ і фактичне роззброєння, заборона виробництва ракет та інших далекобійних видів зброї). 

Ще раз повторюю, що це російські умови від яких вони не відмовляться навіть через посилення санкцій чи економічного тиску, це буде можливе лише після їхньої воєнно-політичної поразки. 

Сам Трамп і підлеглі йому виконавці не просто не вірять у реалістичність перемоги над РФією, вони у цьому прямо не зацікавлені. Їхня логіка проста і примітивна як сам Трамп: для того, щоб виграти глобальну конкуренцію з Китаєм від нього треба відірвати Росію і перетягнути на свій бік. Тому Трамп і долдонить постійно про його хороші відносини з Путіним (кривавим диктатором і воєнним злочинцем між іншим).

Читайте також: Нелюбовний трикутник: переговори стартували

Саме у цьому моменті ми зараз і перебуваємо. Трамп пропонує Путіну deal (оборудку), де поступається територією, населенням, міжнародно-правовою суб'єктністю України, залишаючи нам порожню оболонку державності типу Білорусі,  в обмін на спільну гру проти Пекіна. 

Наївно? Навіть більше, це дурість. Але це Трамп. І Маск, який, до речі, після ліквідації м'якої сили США на міжнародній арені приступає й до ліквідації жорсткої сили — демонтажу НАТО як "застарілої та непотрібної організації". Для чого? Аби розчистити простір для нової системи колективної безпеки в Європі вже за участі РФії. Саме цього домагався Кремль у своїх ультиматумах США й НАТО 15 грудня 2021 року про "неподільну безпеку". 

Тому проєкт нового пакту Путіна — Трампа спрямовано не лише проти України, але й проти об'єднаної Європи як такої. І вони, європейці, це також розуміють і будуть опиратися цьому плану. 

Успіх опору залежатиме від двох речей: європейської єдності та української непоступливості. Нам потрібно сказати "Ні!" Твердо, голосно і рішуче, так щоб це почули не лише у Кремлі, але й в Європі й у Вашингтоні. 

Читайте також: "Боротьба за вибори під час війни не має жодної перспективи": санкції проти Порошенка

А ознаки того, що на Банковій вже готуються приймати цей "мирний" план до виконання, давно наявні. Попри майже щоденні інтерв'ю президента Зеленського західним журналістам, правильні слова не збігаються з реальними діями. І передвиборча лихоманка в тилу і політичні репресії проти бойових генералів не сприяють піднесенню бойового духу війська і згуртованості суспільства. Це деморалізує і розчаровує. 

Але ж тільки деморалізована армія і розчароване суспільство можуть проковтнути нав'язувану нам капітуляцію. Тому все логічно. А президент ні при чому, він вище за це... Він з Трампом розмовляє і до Путіна готується. 

Останній аргумент про приховану реалізацію реального плану — це 15 повісток Порошенку, щоб він був зайнятий походами до ДБР у щоденному режимі. Востаннє таке було у січні 2022 року, в акурат перед повномасштабним наступом РФії та очікуваної в Кремлі капітуляції України. 

Для чого? А щоб нікому було організувати й реалізувати мобілізацію української нації проти тієї ж капітуляції. Щоб нікому було сказати "Ні!" пакту Путіна — Трампа, у тому числі й під час Мюнхенської конференції з питань безпеки. Але, думаю, тепер як і тоді, організатори прорахуються. 

Буде кому сказати, буде кому організувати й буде що запропонувати. Бо українці — це нація вільних людей, а не чиїсь раби чи несвідомі вівці.

Готуйтеся сказати "Ні!".

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
Європа
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-2.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.61
    Купівля 41.61
    Продаж 42.08
  • EUR
    Купівля 43.25
    Продаж 43.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
13 лютого
14:10
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:09
Klavdia Petrivna випустила нову пісню "Невже" та кліп на неї
13:49
Вибух
ГУР: під Москвою вибухнули два новітні радіолокаційні комплекси РФ
13:40
Олександр Мережко
"Трампа треба переконати реалістичніше поставитися до переговорів з РФ": нардеп Мережко про розмову президента США і Путіна
13:35
Ексклюзив
Іван Сокаль
Російські тренування напередодні 24 лютого вже були дзвіночком, - звільнений з полону "азовець" про передчуття великої війни
13:10
Дмитро Козюра та Василь Малюк
Керівника штабу Антитерористичного центру СБУ Козюру взяли під варту
13:00
Оновлено
аптека ліки
В Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на найбільш важливі ліки
12:53
Кислиця
Колишнього постійного представника України в ООН Кислицю призначили першим заступником голови МЗС
12:43
У Молдові знайшли уламки безпілотника РФ: МЗС країни викликало російського посла
12:31
у Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп
У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: щонайменше 15 поранених
12:26
Ексклюзив
Міністр оборони США Піт Хегсет
Західний кореспондент запитав Хегсета, чи його заяви - це не зрада України, той заперечив, - журналістка Висоцька
12:19
У Харкові жінка продала власну дитину за $20 тис., щоб купити нове авто: їй оголосили підозру
12:12
Оновлено
Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР
Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій
12:11
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Немає підстав говорити, що долю України вирішать за спиною самої України": військовий експерт Снєгирьов
12:03
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що під час розмови Трампа з Путіним не йшлось про визнання Криму та інших окупованих територій російськими
12:02
OPINION
Санкції проти Порошенка: це не вибіркове правосуддя. Це просто розправа з опозицією
11:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 лютого: скільки коштують євро та долар у банках
11:19
Оновлено
Петро Порошенко
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка, Коломойського, Жеваго, Боголюбова та Медведчука
11:05
Марк Рютте
"Важливо, щоб у переговорах брала участь Україна": Рютте прокоментував телефонну розмову Трампа та Путіна
10:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Розмова Трампа з Путіним змінить трансатлантичні відносини та скільки часу Росія буде здатна воювати в Україні. Акценти світових ЗМІ 13 лютого
10:33
електроенергія
За добу енергетики повернули світло для понад 11 тис. українців: ситуація в енергосистемі 13 лютого
10:25
Покровськ
У Покровську залишаються майже 7 тисяч цивільних, евакуація з міста триває
10:21
Інтерв’ю
Іван Сокаль
"Все те, що я побачив у Маріуполі, їм пробачати не можна": розмова зі звільненим із полону "азовцем" Іваном Сокалем
10:19
У Житомирі затримали 16-річну дівчину, яка планувала підірвати наряд поліції
10:07
Міністерство оборони України
У Міноборони розповіли, як перетворять тисячі тонн старої гуми на корисний ресурс
10:05
OPINION
Санкції проти Порошенка: темні часи і недолуга влада
10:00
Ексклюзив
ХАЕС, Хмельницька АЕС
"Безпрецедентний випадок в історії ядерної енергетики": експертка Кошарна про купівлю реакторів з Болгарії
09:51
Дональд Трамп
"Путін би подумав, що він виграв": Трамп запевнив, що продовжить підтримувати Україну
09:48
Netflix готує серіал "Битва самураїв", що поєднає хіти "Шьоґун" і "Гра в кальмара"
09:44
НАТО
У Брюсселі стартує засідання Північноатлантичної ради НАТО
09:42
Оновлено
Нічна атака РФ: постраждали припортові об'єкти на Одещині, є поранена
09:32
ППО
ППО знищила 85 російських БПЛА, 52 - не досягли цілей
09:28
Віталій Шабунін
"Єдиний спосіб закрити мені рота – зробити це фізично": очільник ЦПК Шабунін заявив, що ОП "викидає" його з Києва на Харківщину
09:12
Донецька область, стела
У Торецькій та Часовоярській громадах Донеччини залишаються близько 400 людей, росіяни не дають завезти їм воду та гумдопомогу
09:07
Ексклюзив
Медогляд
Як українцю за кордоном звернутися до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування людини: пояснила правозахисниця Денісова
09:04
Джон Літгов зіграє професора Дамблдора в серіалі HBO про Гаррі Поттера
08:58
Наслідки удару російським КАБом по школі-інтернат у Суджі (Курщина). 1 лютого 2025 року
Понад 100 росіян евакуювалися до України після удару РФ по інтернату в Суджі, серед них важкопоранені, - WP
08:55
Росіяни вранці 13 лютого атакували Суми дронами
08:32
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
Наєв заявив, що прибув на фронт після бойового розпорядження від Генштабу
08:29
Джон Болтон
"У Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки": ексрадник Трампа відреагував на розмову президента США з Путіним
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV