Російські тренування напередодні 24 лютого вже були дзвіночком, - звільнений з полону "азовець" про передчуття великої війни
Російські військові тренування у тимчасово окупованому Криму та Донецькій області були "дзвіночком" про їх плани щодо агресії проти України у лютому 2022 році
Про це заявив в інтерв'ю Еспресо "азовець" Іван Сокаль, який понад 2 роки провів у російському полоні.
"Коли почалися такі масштабні вкиди в соцмережу, різні пости та відео, було зрозуміло, що вся ця організація їхніх військ, їхні різні тренування то в Криму, то в Донецькій області, то зі сторони Білорусі - це вже було дзвіночком, що це все не просто так робиться. Тобто вони відпрацьовують якісь тактичні дії, відпрацьовують свою логістику і так далі", - сказав військовий.
За його словами, ближче до 24 лютого, буквально за два тижні, окупанти стягнули більшу частину угруповання, яке наступало на територію України. Сокаль вважає, що вже тоді було зрозуміло, що "вони будуть іти на наші території".
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"З одного боку, я прекрасно розумів, що Маріуполь залишиться в оточенні, тому що вони будуть робити сухопутний коридор. Це для них дуже важлива, скажімо так, стратегічна точка була. Ми зранку прокинулися, чули виходи корабельної артилерії з моря і зрозуміли, що все це не жарти", - пригадав "азовець".
У середу, 5 лютого, Україна повернула додому 150 військовополонених. Серед них зокрема – офіцери, солдати, сержанти, нацгвардійці та поліціянт.
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