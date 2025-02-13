Російські тренування напередодні 24 лютого вже були дзвіночком, - звільнений з полону "азовець" про передчуття великої війни

Про це заявив в інтерв'ю Еспресо "азовець" Іван Сокаль, який понад 2 роки провів у російському полоні.

"Коли почалися такі масштабні вкиди в соцмережу, різні пости та відео, було зрозуміло, що вся ця організація їхніх військ, їхні різні тренування то в Криму, то в Донецькій області, то зі сторони Білорусі - це вже було дзвіночком, що це все не просто так робиться. Тобто вони відпрацьовують якісь тактичні дії, відпрацьовують свою логістику і так далі", - сказав військовий.

За його словами, ближче до 24 лютого, буквально за два тижні, окупанти стягнули більшу частину угруповання, яке наступало на територію України. Сокаль вважає, що вже тоді було зрозуміло, що "вони будуть іти на наші території".

Читайте також: "Все те, що я побачив у Маріуполі, їм пробачати не можна": розмова зі звільненим із полону "азовцем" Іваном Сокалем

"З одного боку, я прекрасно розумів, що Маріуполь залишиться в оточенні, тому що вони будуть робити сухопутний коридор. Це для них дуже важлива, скажімо так, стратегічна точка була. Ми зранку прокинулися, чули виходи корабельної артилерії з моря і зрозуміли, що все це не жарти", - пригадав "азовець".