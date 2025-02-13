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"Трампа треба переконати реалістичніше поставитися до переговорів з РФ": нардеп Мережко про розмову президента США і Путіна

Юлія Лаврук
13 лютого, 2025 четвер
13:40
Війна з Росією Олександр Мережко

Голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зазначив, що російський диктатор Володимир Путін лише вдає ніби готовий до переговорів з Україною

Зміст

Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Коментуючи розмову лідера РФ з президентом США Дональдом Трампом, Мережко сказав, що Путін лише намагається вдавати ніби готовий до переговорів, хоча насправді не хоче їх. На думку нардепа, Трампу навряд чи вдасться переконати Путіна змінити свою позицію.

"Для того, щоб навіть почались перемовини, треба, щоб і сторони перемовин мали щось спільне, якийсь, як кажуть американці, common ground. Цього немає і не може бути. Ми розуміємо інтереси України – вони дуже зрозумілі, чіткі – нам треба вижити, гарантувати свою безпеку і повернути наші території. У Путіна абсолютно інша мета – це знищення України", – зазначив Мережко.

Він додав, що якщо очільник Кремля і погодиться на якийсь варіант перемовин, то лише тоді, якщо це дозволить йому створити необхідні передумови для повного знищення України.

Мережко також вважає, що президент США наразі намагається виконати свою передвиборчу обіцянку – закінчити війну в Україні. Водночас в його оточенні є люди "з різним баченням" того, як цього досягнути, додав нардеп.

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"Тобто вони кажуть, що треба сфокусувати свої дії на стримуванні Китаю, а питання України – оскільки це питання нібито безпеки Європи – треба передати Європі. Це дуже хибний підхід. Ми розуміємо, що питання України — це не тільки питання нашої особистої безпеки. Це питання безпеки Європи, США і всього світу", – сказав Мережко.

Він зазначив, що наразі перед українською дипломатією стоїть складне завдання, пов'язане з тим, щоб переконати Трампа більш реалістично поставитися до питання переговорів з РФ. 

"У мене сподівання на те, що цей процес такої дипломатії почнеться з Мюнхенської безпекової конференції. Я також дуже сподіваюся на те, що всі ці питання можна вирішити завдяки безпосередній зустрічі між президентом України й президентом Трампом", – додав нардеп.

Він також зазначив, якщо все ж йтиметься про переговори з РФ, то важливо, щоб питання членства України в НАТО взагалі не було на столі перемовин, оскільки це суперечило б  основній засаді міжнародного права – засаді суверенної рівності держави.

Також Мережко наголосив, що Україна не може поступитись РФ своїми територіями, зокрема, з політичної та моральної точки зору, а також з огляду на Конституцію.

"Цього в жодному разі не можна робити навіть з огляду на майбутнє людство. Тому що, якщо ми винагороджуємо агресора, а не караємо його за вчинений злочин, то це руйнує міжнародний правопорядок. І це небезпечно для кожної країни світу. Тому Трамп має усвідомити, що це на користь не тільки Україні, а й на користь і Сполучених Штатів також", – сказав нардеп.

  • Дональд Трамп 12 лютого провів першу телефонну розмову з Володимиром Путіним після обрання на другий термін. Також Трамп анонсував візити Путіна в США і свій в Росію.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Дональд Трамп
США
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