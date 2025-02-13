У Маріуполі РФ навмисне завдавала авіаударів по бункерах із написами "діти" та "цивільні", – звільнений з полону азовець Сокаль

Про це в інтерв'ю Еспресо розповів азовець Іван Сокаль, який понад 2 роки провів у російському полоні.

"Були там цивільні, в них були окремі бункери – вони були позначені: над ними писали "діти", "цивільні". І вони там були до оборони вже самої Азовсталі, десь до середини цієї оборони. Попри те, що були там цивільні, і бункери їхні були позначені, Російська Федерація все одно наносила авіаудари по цих бункерах, по цих місцях", – сказав військовий.

Він розповів, що коли вони разом із побратимами приїжджали на Азовсталь, то завжди завозили продукти, медикаменти та воду цивільним. Також, знаючи, що там є діти, захисники завозили туди дитяче харчування та все, що було потрібне для дітей.

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"З цивільними було дуже важко, тому що люди не розуміли, що таке бойові дії в місті, що таке загальновійськовий бій. Люди виходили надвір, попри обстріли, вони думали, що це все прилетить десь поблизу і нічого не буде", – зазначив Іван Сокаль.

За його словами, коли військові бачили цивільних то неодноразово говорили їм ховатися в підвали, проте багато людей не звертали на це уваги.

"Було таке, що людям говориш: "Зараз буде обстріл, ховайтесь в підвали". Люди не хотіли йти, а буквально через дві хвилини ти вже починаєш надавати їм медичну допомогу тільки через те, що вони просто не хотіли слухати й не розуміли того, що коїлось в Маріуполі", – розповів Сокаль.