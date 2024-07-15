Окупанти скинули на Лиман два КАБи: поранено 5 людей

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни скинули на місто дві 250-кілограмові керовані авіабомби. Поранення отримали 5 людей від 27 до 50 років", - написав він.

За словами очільника ОВА, пошкоджено 3 крамниці, інфраструктурний об'єкт і приватний будинок.

"Російські удари по мирних жителях — цілеспрямовані! Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.

Фото: https://t.me/VadymFilashkin