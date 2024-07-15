Окупанти скинули на Лиман два КАБи: поранено 5 людей
Щонайменше 5 людей поранено внаслідок обстрілу Лимана на Донеччині КАБами у понеділок, 15 липня
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни скинули на місто дві 250-кілограмові керовані авіабомби. Поранення отримали 5 людей від 27 до 50 років", - написав він.
За словами очільника ОВА, пошкоджено 3 крамниці, інфраструктурний об'єкт і приватний будинок.
"Російські удари по мирних жителях — цілеспрямовані! Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.
Фото: https://t.me/VadymFilashkin
- Ввечері неділі, 14 липня, російська армія упродовж пів години обстрілювала із реактивної системи залпового вогню місто Білопілля на Сумщині: є поранені.
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