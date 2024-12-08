Окупанти укріплюють набережну Євпаторії й облаштовують нові вогневі позиції, - партизани

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Під час розвідки набережної Євпаторії, агент зафіксував створення нових позицій для стрільби. Окупанти посилюють контроль за територією, розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости", - кажуть партизани.

За їхніми даними, ці заходи спрямовані на придушення і виявлення партизанського руху, попри заяви окупантів про "повний контроль" ситуації на півострові.

В "Атеш" додають, що подібні укріплення активно створюють на всьому західному узбережжі Криму, особливо в Євпаторійському і Чорноморському районах.