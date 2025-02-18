Окупанти в Маріуполі планують відкрити до 9 травня монумент власним воєнним злочинам, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що окупанти планують відкрити пам’ятник до 9 травня, використовуючи дату як привід вкотре переписати історію та представити власну агресію як так зване визволення.

У ЦНС наголошують, що найбільш цинічним є те, що на цьому монументі поряд із ветеранами Другої світової війни загарбники вирішили викарбувати імена тих самих російських нелюдів, які у 2022 році власноруч зруйнували місто та знищили десятки тисяч мирних українців.

Перед встановленням цього "пам’ятника" загарбники системно зачищали місто від будь-яких українських символів. Вони знищили пам’ятники, меморіали та стінописи, які нагадували про справжню історію Маріуполя. Тепер на їхньому місці зводять монументи, покликані узаконити воєнні злочини росіян та витіснити саму згадку про те, що Маріуполь — це українське місто.

"Ворог ставить собі за мету змусити місцевих мешканців змиритися з окупацією, створити ілюзію “повернення життя” в місто та нав’язати культ війни, який загарбники використовують як ідеологічну зброю. Проте, як би окупанти не намагалися інтегрувати Маріуполь у свій політичний та адміністративний простір, він був і залишається українським містом. А всі, хто причетні до його руйнування, рано чи пізно понесуть справедливе покарання", - підкреслили у Спротиві.