Окупанти в Запорізькій області змушують іти у військо РФ чоловіків старше 60 років, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, окупанти обіцяють українським чоловікам, яких змушують вступати у військо РФ, що ті служитимуть у тилових підрозділах.

"Загалом ситуація із поповненням особового складу армії ворога є вкрай невтішною для окупантів. Тому й вдаються колаборанти до таких "крайніх" заходів. А ще масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені Кремлем задачі", - йдеться в повідомленні.

У Спротиві додають, протягом декількох місяців лише на ТОТ Луганщини офіційно задокументували 500 випадків дезертирства.

"А випадки залишення військової частини помножилися на двадцять", - акцентує ЦНС.