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Окупанти в Запорізькій області змушують іти у військо РФ чоловіків старше 60 років, - Спротив

29 травня, 2024 середа
15:16
Війна з Росією Російські військові

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують українців від 60 до 65 років підписувати контракт із міноборони РФ

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, окупанти обіцяють українським чоловікам, яких змушують вступати у військо РФ, що ті служитимуть у тилових підрозділах.

"Загалом ситуація із поповненням особового складу армії ворога є вкрай невтішною для окупантів. Тому й вдаються колаборанти до таких "крайніх" заходів. А ще масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені Кремлем задачі", - йдеться в повідомленні.

У Спротиві додають, протягом декількох місяців лише на ТОТ Луганщини офіційно задокументували 500 випадків дезертирства. 

"А випадки залишення військової частини помножилися на двадцять", - акцентує ЦНС.

  • 29 квітня повідомлялось, що ворог створив на тимчасово окупованих територіях Запорізької області так звані призовні комісії для "організації та подальшого призову громадян РФ на військову службу з квітня по липень поточного року".
Теги:
Україна
Росія
Міністерство оборони
російська армія
мобілізація
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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