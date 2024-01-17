Окупанти вдарили КАБом по селу на Харківщині: загинула жінка, поранено двох дітей
Удень 17 січня російська окупаційна армія скинула керовану авіабомбу на село Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні окупанти завдали удару КАБом по селу Малий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок удару постраждала дитина: 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки", - написав він.
Потерпілого госпіталізували.
Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по адміністративній будівлі.
Пізніше він повідомив про загибель жінки.
"За уточненими даними, унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка", - написав Синєгубов.
Окрім того, дістала осколкові поранення 14-річна дівчинка.
Пошкоджено Будинок культури та оселі мирних мешканців.
- Увечері 16 січня РФ завдала ракетних ударів по центру Харкова, внаслідок чого є загиблий і 17 поранених.
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