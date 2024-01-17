Окупанти вдарили КАБом по селу на Харківщині: загинула жінка, поранено двох дітей

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні окупанти завдали удару КАБом по селу Малий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок удару постраждала дитина: 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки", - написав він.

Потерпілого госпіталізували.

Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по адміністративній будівлі.

Пізніше він повідомив про загибель жінки.

"За уточненими даними, унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка", - написав Синєгубов.

Окрім того, дістала осколкові поранення 14-річна дівчинка.

Пошкоджено Будинок культури та оселі мирних мешканців.

Увечері 16 січня РФ завдала ракетних ударів по центру Харкова, внаслідок чого є загиблий і 17 поранених.

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