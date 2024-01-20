Окупанти вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі: є поранений
Російські терористи у суботу, 20 січня, атакували село Гуляйполе Запорізької області. Унаслідок ворожого удару поранення отримав місцевий житель
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Зазначається, що близько 12:20 ворог вгатив з артилерії по Гуляйполю. Унаслідок ворожого удару зруйновані та пошкоджені цивільні будинки.
"Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", - йдеться у повідомленні.
- Удень 18 січня російська окупаційна армія завдала 6 авіаударів по Оріхову Запорізької області, внаслідок чого знищено цілий під'їзд багатоповерхівки.
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