Окупанти вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі: є поранений

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що близько 12:20 ворог вгатив з артилерії по Гуляйполю. Унаслідок ворожого удару зруйновані та пошкоджені цивільні будинки.

"Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", - йдеться у повідомленні.