"Знищено цілий під'їзд": РФ вдарила по багатоповерхівці в Оріхові
Удень 18 січня російська окупаційна армія завдала 6 авіаударів по Оріхову Запорізької області, внаслідок чого знищено цілий під'їзд багатоповерхівки
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Близько 13:15 російські терористи нанесли 6 авіаударів по незламному місту Оріхів. Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено", - написав він.
Чиновник опублікував фото, на яких видно гори будівельного сміття, які залишилися від осель мирних мешканців.
Фото: t.me/zoda_gov_ua
Місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих не надходила.
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