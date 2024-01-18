"Знищено цілий під'їзд": РФ вдарила по багатоповерхівці в Оріхові

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Близько 13:15 російські терористи нанесли 6 авіаударів по незламному місту Оріхів. Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено", - написав він.

Чиновник опублікував фото, на яких видно гори будівельного сміття, які залишилися від осель мирних мешканців.

Фото: t.me/zoda_gov_ua

Місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих не надходила.

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