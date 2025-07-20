Окупанти вдарили по Херсонщині: поранено 17-річну дівчину та чоловіка
Вранці неділі, 20 липня, росіяни вдарили по селищу Зимівник поблизу міста Херсон, внаслідок чого поранення дістали 17-річна дівчина та цивільний чоловіка
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
20 липня близько 05:00 військові РФ здійснили артилерійський обстріл селища Зимівник у Херсонському районі.
Унаслідок ворожої атаки поранення отримала 17-річна дівчина та 51-річний чоловік. Потерпілих госпіталізовано, їм надається медична допомога.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
- У суботу, 19 липня, ввечері російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Запорізькій області внаслідок атаки поранено трьох людей.
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