Окупанти від ночі атакують Харківщину: в Чугуївському районі загинув чоловік, у Куп’янську - пошкоджено будинок

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Так, близько 02:00 ночі окупанти вдарили по Куп'янську. Попередньо, здійснили обстріл з міномета. Внаслідок влучань пошкоджено будинок, поранених серед цивільного населення не було.

Також о 10:40 росіяни атакували село Загризове Ізюмського району. У результаті влучань зруйновано приватний житловий будинок.

Окрім цього, близько 11:40 окупанти обстріляли село Радькове Чугуївського району. Ворожий боєприпас влучив в приватний житловий будинок.

Згодом в ОВА повідомили, що з-під завалів будинку в селі Радькове, рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один житель зазнав гострої реакції на стрес.