Окупанти від ночі атакують Харківщину: в Чугуївському районі загинув чоловік, у Куп’янську - пошкоджено будинок
Протягом суботи, 26 жовтня, російська армія атакує Харківщину. В Чугуївському районі окупанти влучили в приватний житловий будинок, загинув чоловік
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Так, близько 02:00 ночі окупанти вдарили по Куп'янську. Попередньо, здійснили обстріл з міномета. Внаслідок влучань пошкоджено будинок, поранених серед цивільного населення не було.
Також о 10:40 росіяни атакували село Загризове Ізюмського району. У результаті влучань зруйновано приватний житловий будинок.
Окрім цього, близько 11:40 окупанти обстріляли село Радькове Чугуївського району. Ворожий боєприпас влучив в приватний житловий будинок.
Згодом в ОВА повідомили, що з-під завалів будинку в селі Радькове, рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один житель зазнав гострої реакції на стрес.
- Вранці 25 жовтня російські окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.
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