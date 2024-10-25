Росія вдарила по Боровій на Харківщині: вбито літню жінку

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. 25 жовтня близько 08:00 російські окупанти здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 61-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Також в ОВА додали, що 24 жовтня близько 22:00 під обстрілом опинилось село Білаші Харківського району. Там пошкоджено будинок. Інформація щодо поранених чи загиблих не надходила.