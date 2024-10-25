Росія вдарила по Боровій на Харківщині: вбито літню жінку
Вранці 25 жовтня російські окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. 25 жовтня близько 08:00 російські окупанти здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 61-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Також в ОВА додали, що 24 жовтня близько 22:00 під обстрілом опинилось село Білаші Харківського району. Там пошкоджено будинок. Інформація щодо поранених чи загиблих не надходила.
- Російська окупаційна армія вранці 24 жовтня обстріляла Куп'янськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки 11 людей отримали травми. Одна постраждала померла у лікарні.
- Актуальне
- Важливе