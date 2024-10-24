РФ вранці вдарила біля ринку в Куп'янську: двоє загиблих, є поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог вдарив по місту близько 10 ранку. Обстріл прийшовся біля території місцевого ринку та магазину.

"На жаль, є загиблі, попередньо - двоє. Щонайменше троє поранених. Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються", - повідомив Синєгубов.