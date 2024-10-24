РФ вранці вдарила біля ринку в Куп'янську: двоє загиблих, є поранені
Російська окупаційна армія вранці 24 жовтня обстріляла Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілу, за попередньою інформацією, двоє загиблих і троє поранених
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ворог вдарив по місту близько 10 ранку. Обстріл прийшовся біля території місцевого ринку та магазину.
"На жаль, є загиблі, попередньо - двоє. Щонайменше троє поранених. Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються", - повідомив Синєгубов.
- Уночі середи, 23 жовтня, російські окупанти завдали ударів по Малоданилівській громаді Харківської області, внаслідок чого троє людей зазнали поранень.
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