Окупанти вночі атакували КАБами Харківщину і поранили трьох цивільних

Про це повідомив голова громади Олександр Гололобов.

Зазначається, що обстріл стався близько 03:00. У результаті сталося влучання керованої авіаційної бомби посеред житлового мікрорайону в селі Лісне.

Через атаку постраждало троє людей - 80, 75 та 39 років. Також у населеному пункті пошкоджено до десятка будинків, паркани, лінію електропередач.

Крім того, голова Громади заявив, що 22 жовтня близько 18:00 було влучання керованої авіаційної бомби в житловому масиві в селі Черкаська Лозова. Влучення прийшлося між городами людей.

Пошкоджено декілька домоволодінь, постраждалих немає.