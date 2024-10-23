Окупанти вночі атакували КАБами Харківщину і поранили трьох цивільних
Уночі середи, 23 жовтня, російські окупанти завдали ударів по Малоданилівській громаді Харківської області, внаслідок чого троє людей зазнали поранень
Про це повідомив голова громади Олександр Гололобов.
Зазначається, що обстріл стався близько 03:00. У результаті сталося влучання керованої авіаційної бомби посеред житлового мікрорайону в селі Лісне.
Через атаку постраждало троє людей - 80, 75 та 39 років. Також у населеному пункті пошкоджено до десятка будинків, паркани, лінію електропередач.
Крім того, голова Громади заявив, що 22 жовтня близько 18:00 було влучання керованої авіаційної бомби в житловому масиві в селі Черкаська Лозова. Влучення прийшлося між городами людей.
Пошкоджено декілька домоволодінь, постраждалих немає.
- Цієї ж ночі російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed-136. Детальніше про наслідки нічної атаки читайте за посиланням.
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