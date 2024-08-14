Окупанти від початку доби найактивніші на Покровському напрямку, Сили оборони відбили там 25 ворожих атак

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Російські війська продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумщини. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Бачівськ, Порозок, Бояро-Лежачі, Прогрес. Авіаційного удару зазнав Глухів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські терористи три рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, на даний час триває бій. Під ударами ворожих КАБів опинились Козача Лопань та Липці.

На Куп’янському напрямку ворог атакував українські позиції чотири рази в напрямку Лозової, Петропавлівки та Синьківки. Дві атаки відбиті Силами оборони, два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже дев’ять боєзіткнень, досі триває бій в районі Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку противник надалі намагається прорвати оборону українських військ, проте, отримує жорстку відсіч від наших підрозділів. Так, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки окупанти 17 разів намагались потіснити наші підрозділи, наразі чотири з цих боєзіткнень тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру та Андріївки. Два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 14. Ворог, за підтримки авіації, атакує біля населених пунктів Нью-Йорк, де наші захисники відбили три атаки, Залізне, Північне та Торецьк - де вже відбито дев’ять штурмів, а ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог інтенсивно атакує українських захисників. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 37 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Скучного, Карлівки та Птичого. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, 12 боїв ще тривають. Зазнали ударів КАБами Воздвиженка та Гродівка, некерованими авіаційними ракетами били по Олександрополю.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник п’ять разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Костянтинівки та Красногорівки, наразі ще триває бій біля Георгіївки.

На Времівському напрямку наші війська відбивають дві атаки в бік Водяного, а ще чотири спроби просунутись до Вугледара та Водяного успіхів противнику не принесли.

На Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки та Новоданилівки, окупанти три рази без успіху намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Лобковому.

На Придніпровському напрямку чотири атаки загарбників успіху не мали.