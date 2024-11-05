Окупанти використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій на Харківщині, - 3-тя штурмова

Про це заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає "Суспільне".

"Якщо говоримо про піхотні штурми, то там від стандартних "буханок" до дуже незвичних засобів по типу електросамокатів, скутерів. Вони намагаються придумати будь-що, щоб йти вперед", - заявив пресофіцер.

За його словами, ситуація на напрямку, де воює 3-тя окрема штурмова бригада, контрольована. Водночас противник не полишає спроб атакувати українські позиції.

"Ворог постійно штурмує. Це піхотні штурми, інколи із застосуванням механізованих сил. На щастя, механізовані сили вправно розбиваються FPV-дронами, артилерією", - зазначив Бородін.