Окупанти використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій на Харківщині, - 3-тя штурмова
У Харківській області фіксують випадки, коли російські окупанти, окрім військової техніки, використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій
Про це заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає "Суспільне".
"Якщо говоримо про піхотні штурми, то там від стандартних "буханок" до дуже незвичних засобів по типу електросамокатів, скутерів. Вони намагаються придумати будь-що, щоб йти вперед", - заявив пресофіцер.
За його словами, ситуація на напрямку, де воює 3-тя окрема штурмова бригада, контрольована. Водночас противник не полишає спроб атакувати українські позиції.
"Ворог постійно штурмує. Це піхотні штурми, інколи із застосуванням механізованих сил. На щастя, механізовані сили вправно розбиваються FPV-дронами, артилерією", - зазначив Бородін.
- Минулої доби 4 листопада між двома арміями на фронті зафіксували 230 бойових зіткнень. Найбільше атак відбулося на Курахівському напрямку - 84.
- Актуальне
- Важливе