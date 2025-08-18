Окупанти вивозять кримських дітей у Пензу замість обіцяного табору на узбережжі півострова, - "Жовта Стрічка"

Про це повідомили активісти руху "Жовта Стрічка".

У Криму наприкінці липня місцевих школярів, яким обіцяли літній відпочинок у таборах на південному узбережжі півострова, в останній момент відправили до Пензенської області Росії. Таке рішення окупанти пояснили відсутністю місць у таборах у Криму.

Батьків про зміну регіону не попередили (мовляв "переміщення в межах країни, особливої різниці нема"), їм розповіли що діти перебувають за тисячі кілометрів від дому вже постфактум.

Зауважимо, Пенза розташована за більш як 1700 км від південного узбережжя Криму.

Активісти "Жовтої Стрічки" зазначають, що причина, ймовірно, у просіданні внутрішнього туризму в депресивних регіонах РФ. Уже не вперше за останні роки окупанти звозять туди школярів з ТОТ.