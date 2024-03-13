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Окупанти вивозять підлітків з ТОТ України до РФ на навчання керуванню дронами, - Спротив

13 березня, 2024 середа
17:57
Війна з Росією Юнармія

Російські окупанти вивозять підлітків з тимчасово окупованих територій України на зміну "Юнтєх" до Краснодарського краю РФ, там буде проходити навчання керуванню дронами

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Зазначається, що на збори везуть близько 100 дітей 14-17 років, які перебувають у лавах "Юнармії". Сама зміна ж відбудеться у квітні в одному з таборів Краснодарського краю.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей до 9 травня мають створити осередки "Юнармії".

"9 травня на ТОТ відбудеться посвята дітей, які вступили до "Юнармії". Вступ туди добровільно-примусовий, адже дітей змушують писати заяви аби "уникнути проблем", - зазначають в ЦНС.

  • 7 лютого стало відомо, що у Мелітополі планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки".
  • 10 березня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Криму проводять агітацію серед підлітків вступати до мілітарної організації "Юнармія".
Теги:
Україна
Росія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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