Окупанти вивозять підлітків з ТОТ України до РФ на навчання керуванню дронами, - Спротив
Російські окупанти вивозять підлітків з тимчасово окупованих територій України на зміну "Юнтєх" до Краснодарського краю РФ, там буде проходити навчання керуванню дронами
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на збори везуть близько 100 дітей 14-17 років, які перебувають у лавах "Юнармії". Сама зміна ж відбудеться у квітні в одному з таборів Краснодарського краю.
На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей до 9 травня мають створити осередки "Юнармії".
"9 травня на ТОТ відбудеться посвята дітей, які вступили до "Юнармії". Вступ туди добровільно-примусовий, адже дітей змушують писати заяви аби "уникнути проблем", - зазначають в ЦНС.
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