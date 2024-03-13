Окупанти вивозять підлітків з ТОТ України до РФ на навчання керуванню дронами, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на збори везуть близько 100 дітей 14-17 років, які перебувають у лавах "Юнармії". Сама зміна ж відбудеться у квітні в одному з таборів Краснодарського краю.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей до 9 травня мають створити осередки "Юнармії".

"9 травня на ТОТ відбудеться посвята дітей, які вступили до "Юнармії". Вступ туди добровільно-примусовий, адже дітей змушують писати заяви аби "уникнути проблем", - зазначають в ЦНС.