Обіцяють "преференції": окупанти у Криму агітують підлітків вступати до "Юнармії", - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Завчається, що росіяни проводять агітацію у спортивних секціях та навчальних закладах. Зокрема, окупанти обіцяють учасникам таких клубів так звані преференції під час вступної кампанії.

За даними Спротиву, лише упродовж 2023 року близько 100 учасників "Юнармії" пішли воювати у складі окупаційної армії РФ проти України. Крім того, частина вихованців мілітаристських клубів пішли на навчання до військових вишів.

"Центр національного спротиву закликає ігнорувати мілітаристські угруповання ворога і не руйнувати своє майбутнє", – наголошують у ЦНС.