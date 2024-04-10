Окупанти й місцеві колаборанти масово привласнюють житло мелітопольців, - голова Запорізької ОВА

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він розповів, що за перші дні квітня окупанти привласнили 60 квартир та будинків мелітопольців.

Щоб довести право на своє майно українці мають повернутися в окупацію із відповідними документами, що затверджують право власності, ще й мати російський паспорт.

Але при цьому російські окупанти роблять усе можливе, щоб якомога більше людей не потрапили на ТОТ.

Довіреності на операції з нерухомістю також не приймають, лише ті, що оформлені між громадянами РФ на території РФ.

"Окупанти декларують, що оформлення нерухомості за російським законодавством буде тривати до 2028 року. Та місцеві колаборанти пришвидшують так звану інвентаризацію, аби віджати якомога більше майна у власників, що виїхали", - зазначив очільник Запорізької області.