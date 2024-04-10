Росіяни в "ЛНР" передаватимуть у "держвласність" покинуті оселі українців, - Спротив
У самопроголошеній "ЛНР" так звана народна рада ухвалила закон, відповідно до якого покинуті українські помешкання передаватимуть у "державну власність". Наразі у реєстрі росіян налічується "не одна тисяча" таких осель
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти на власний розсуд розпоряджаються майном українців, які вимушені були втікати з захоплених територій", - зазначають у ЦНС.
Оселі громадян України "націоналізують": туди заселяються військові РФ або російські цивільні, які приїхали в місто працювати.
"Нещодавно так звана народна рада ЛНР ухвалила закон, який "регулює" передачу у держвласність квартири, які сподобалися окупантам. А ще створили реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань", - інформують у Спротиві.
Акцентовано, що аналогічні дії окупанти здійснюють і в Маріуполі. Там ворог видав "розпорядження" щодо повної інвентаризації багатоквартирних і приватних будинків, почавши обхід помешкань. Якщо росіяни не виявляють власників - оселі заносять до окремих списків.
- 16 лютого повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни "націоналізують" житло українців, які виїхали на підконтрольну Києву територію або депортовані до РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.87 Купівля 38.87Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.89
- Актуальне
- Важливе