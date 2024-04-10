Росіяни в "ЛНР" передаватимуть у "держвласність" покинуті оселі українців, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти на власний розсуд розпоряджаються майном українців, які вимушені були втікати з захоплених територій", - зазначають у ЦНС.

Оселі громадян України "націоналізують": туди заселяються військові РФ або російські цивільні, які приїхали в місто працювати.

"Нещодавно так звана народна рада ЛНР ухвалила закон, який "регулює" передачу у держвласність квартири, які сподобалися окупантам. А ще створили реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань", - інформують у Спротиві.

Акцентовано, що аналогічні дії окупанти здійснюють і в Маріуполі. Там ворог видав "розпорядження" щодо повної інвентаризації багатоквартирних і приватних будинків, почавши обхід помешкань. Якщо росіяни не виявляють власників - оселі заносять до окремих списків.