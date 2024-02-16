Окупанти на ТОТ "націоналізують" житло депортованих у РФ українців, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях росіяни "націоналізують" житло українців, які виїхали на підконтрольну Києву територію або депортовані до РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Представники окупаційних адміністрацій та військові визначають помешкання, які ненадовго залишили власники. Будинки й квартири, які пустують, росіяни вносять у списки під "націоналізацію".
"Помешкання відбирають без жодного інформування власників. І немає різниці, чи людина покинула дім та виїхала на підконтрольну Києву територію, за кордон, чи навіть на територію РФ", - зазначає ЦНС.
Також є випадки відбирання житла в людей, які отримали російський паспорт. Після цього окупанти пропонують помешкання військовим РФ або представникам своїх адміністрацій, які готові оселитися на українських ТОТ. У повідомленні зазначено, що це є "продовженням геноцидної практики росіян щодо зміни етнічного складу населення на території України".
- 14 лютого повідомлялося, що після так званих "виборів" президента РФ окупанти планують з ТОТ вивозити українців, а на їхнє місце завозити "етнічних росіян", щоб надалі ускладнити реінтеграцію.
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