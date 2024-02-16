Окупанти на ТОТ "націоналізують" житло депортованих у РФ українців, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Представники окупаційних адміністрацій та військові визначають помешкання, які ненадовго залишили власники. Будинки й квартири, які пустують, росіяни вносять у списки під "націоналізацію".

"Помешкання відбирають без жодного інформування власників. І немає різниці, чи людина покинула дім та виїхала на підконтрольну Києву територію, за кордон, чи навіть на територію РФ", - зазначає ЦНС.

Також є випадки відбирання житла в людей, які отримали російський паспорт. Після цього окупанти пропонують помешкання військовим РФ або представникам своїх адміністрацій, які готові оселитися на українських ТОТ. У повідомленні зазначено, що це є "продовженням геноцидної практики росіян щодо зміни етнічного складу населення на території України".