Окупанти з БПЛА атакували авто на Харківщині: двоє людей поранені
У суботу, 2 листопада, російські окупанти з дрона атакували цивільне авто в Чугуївському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, близько 14:00 ворожий БПЛА влучив у цивільний автомобіль в селище Білий Колодязь, що на Харківщині.
Через атаку постраждало двоє цивільних: 33-річний та 61-річний чоловіки отримали вибухові поранення, обоє госпіталізовані.
- Російські окупанти в суботу, 2 листопада, атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу 8 людей отримали поранення, зокрема, двох дітей госпіталізували.
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