Окупанти з БПЛА атакували авто на Харківщині: двоє людей поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 14:00 ворожий БПЛА влучив у цивільний автомобіль в селище Білий Колодязь, що на Харківщині.

Через атаку постраждало двоє цивільних: 33-річний та 61-річний чоловіки отримали вибухові поранення, обоє госпіталізовані.