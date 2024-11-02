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Окупанти з БПЛА атакували авто на Харківщині: двоє людей поранені

Юлія Лаврук
2 листопада, 2024 субота
19:23
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У суботу, 2 листопада, російські окупанти з дрона атакували цивільне авто в Чугуївському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 14:00 ворожий БПЛА влучив у цивільний автомобіль в селище Білий Колодязь, що на Харківщині.

Через атаку постраждало двоє цивільних: 33-річний та 61-річний чоловіки отримали вибухові поранення, обоє госпіталізовані.

  • Російські окупанти в суботу, 2 листопада, атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу 8 людей отримали поранення, зокрема, двох дітей госпіталізували.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
окупанти
безпілотник
Харківщина
Чугуїв
Олег Синєгубов
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