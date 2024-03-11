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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Російська армія за добу війни втратила 8 танків, 33 артсистеми і 920 військових, - Генштаб
Оновлено

Російська армія за добу війни втратила 8 танків, 33 артсистеми і 920 військових, - Генштаб

11 березня, 2024 понедiлок
07:52
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Українські захисники відбили понад 60 атак окупантів на 6 ключових напрямках і знищили ще 920 російських військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 424 980 (+920) осіб,
  • танків ‒ 6739 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 874 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10 499 (+33) од,
  • РСЗВ – 1016 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 711 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59) од,
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 826 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1686 (+14) од.

Зведення Генштабу

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

Окупанти обстріляли з артилерії понад 150 населених пунктів України, ЗСУ уразили 12 районів скупчення окупантів

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретине, Семенівка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БПЛА було знищено.

Під артилерійським вогнем були понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

  • Російська терористична армія за 10 днів березня запустила по території України щонайменше 175 безпілотників. Українська ППО знищили 151 "шахед".

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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