Окупанти забирають рушниці у людей на ТОТ Запорізької області, щоб збивати дрони
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники забирають рушниці у людей, щоб ними збивати українські безпілотники
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вона зазначила, що окупанти просять місцевих мешканців віддати свої мисливські рушниці для "полювання на дрони".
За її словами, загарбники на ТОТ заявляють, що "двостволки" виявилися "надзвичайно ефективним засобом" проти українських безпілотників.
"Тому рашисти люб'язно пропонують місцевим жителям добровільно-примусово здати наявну зброю. Це може свідчити про дефіцит зброї у окупантів та перебої з постачанням. Не виключено, що окупанти просто бояться озброєного населення", - додала Галіціна.
Також вона наголосила, що росіяни вчергове намагаються роззброїти місцевих жителів, тепер під виглядом "боротьби з дронами".
- 10 липня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники використовують церкву задля пропаганди: задіюють на спортивних заходах та в освіті.
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