Окупанти забирають рушниці у людей на ТОТ Запорізької області, щоб збивати дрони

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що окупанти просять місцевих мешканців віддати свої мисливські рушниці для "полювання на дрони".

За її словами, загарбники на ТОТ заявляють, що "двостволки" виявилися "надзвичайно ефективним засобом" проти українських безпілотників.

"Тому рашисти люб'язно пропонують місцевим жителям добровільно-примусово здати наявну зброю. Це може свідчити про дефіцит зброї у окупантів та перебої з постачанням. Не виключено, що окупанти просто бояться озброєного населення", - додала Галіціна.

Також вона наголосила, що росіяни вчергове намагаються роззброїти місцевих жителів, тепер під виглядом "боротьби з дронами".