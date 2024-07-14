Окупанти заборонили жителям ТОТ наближатися до Дніпра менше, ніж на 15 км
Російські загарбники заборонили вʼїзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра місцевим мешканцям тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що відповідний наказ опублікували від імені Володимира Сальдо, який виконує роль місцевого губернатора.
Наказ вступає в дію з 1 серпня у Каховському районі, а з 1 вересня - вздовж всього лівобережжя Херсонщини.
Згідно з указом вʼїзд дозволений лише у випадку спеціального дозволу від окупантів. Як додають у ЦНС, раніше ворог провів депортацію місцевих мешканців з більшості населених пунктів у визначеній зоні.
- Нещодавно повідомлялося, що росіяни зайняли бази відпочинку Азовського узбережжя і рекламують мешканцям "курорти Кавказу".
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