Окупанти заборонили жителям ТОТ наближатися до Дніпра менше, ніж на 15 км

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що відповідний наказ опублікували від імені Володимира Сальдо, який виконує роль місцевого губернатора.



Наказ вступає в дію з 1 серпня у Каховському районі, а з 1 вересня - вздовж всього лівобережжя Херсонщини.

Згідно з указом вʼїзд дозволений лише у випадку спеціального дозволу від окупантів. Як додають у ЦНС, раніше ворог провів депортацію місцевих мешканців з більшості населених пунктів у визначеній зоні.