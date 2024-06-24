Окупанти зруйнували рекреаційну інфраструктуру Азовського узбережжя, відправляють людей "відпочивати" на Кавказ
Росіяни зайняли бази відпочинку Азовського узбережжя і рекламують мешканцям "курорти Кавказу"
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
За його словами, росіяни перетворили Азовське узбережжя в межах окупованої території Запорізької області на мілітарну зону: бази відпочинку зайняті окупантами, вихід в море заборонений, частина пляжів закрита.
Федоров зазначає, що дітей з тимчасово окупованих територій росіяни везуть на “відпочинок” до віддалених регіонів РФ, наприклад, Кабардино-Балкарії, Чечні тощо.
Дорослим окупанти пропонують "курорти Кавказу". Натомість заманюють на ТОТ відпочивальників з Ростовської, Самарської, Тюменської та Іркутської областей, щоб було за чиїми спинами ховати воєнну техніку і особовий склад ворога.
- Військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що окупанти нарощують резерви для активізації бойових дій на півдні Запорізької області.
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