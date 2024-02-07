Окупанти завдали удару по Миколаєву: є загиблий і постраждалі

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Спочатку зазначалося, що через російську атаку одна людина постраждала. На ділянці підземного газопроводу сталося займання.

Крім того, на території інфраструктурного об'єкта пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди.

Згодом мер міста повідомив, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.

За даними МВС, загиблим виявився 70-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення.

На місці працюють всі необхідні служби.

