Окупанти завдали удару по Миколаєву: є загиблий і постраждалі
Уранці середи, 7 лютого, росіяни атакували Миколаїв дронами та ракетами. Унаслідок влучань загинула людина, пошкоджено близько 20 житлових будинків
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Спочатку зазначалося, що через російську атаку одна людина постраждала. На ділянці підземного газопроводу сталося займання.
Крім того, на території інфраструктурного об'єкта пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди.
Згодом мер міста повідомив, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.
За даними МВС, загиблим виявився 70-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення.
На місці працюють всі необхідні служби.
- Вранці 7 лютого російські окупанти запустили по Україні ракети та безпілотники: внаслідок атаки у столиці постраждали щонайменше шестеро людей, пошкоджено магістраль теплопостачання та дві високовольтні лінії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.08
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.4
- Актуальне
- Важливе