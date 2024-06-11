Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти завозять на ТОТ активістів "Единой России" для збору даних про пенсіонерів, - Спротив

Окупанти завозять на ТОТ активістів "Единой России" для збору даних про пенсіонерів, - Спротив

11 червня, 2024 вiвторок
15:45
Війна з Росією пенсіонери

Російські загарбники завозять на тимчасово окуповані території України "соціальних робітників" з числа активістів партії очільника Кремля Володимира Путіна "Единая Россия" з метою збору інформації серед пенсіонерів

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окуповані території півдня прибула нова партія "волонтерів", які мають серед іншого збирати інформацію серед місцевих для ворога", - зазначають у ЦНС.

Акцентується, що "соціальні робітники" є активістами партії Путіна "Единая Россия", і на ТОТ їх відправили з метою зібрати інформацію серед українських пенсіонерів, зокрема - хто з людей не має російських паспортів, підтримує комунікацію з родичами на вільних територіях та створити перелік потенційно нелояльних до влади РФ.

"Центр національного спротиву зауважує, на Росії будь-які "волонтерські процеси" є показовими й використовуються з метою пропаганди та як зброя. Відтак, кожен учасник таких процесів є ворог, а отже понесе відповідальність за свої злочини", - підкреслюють у повідомленні.

  • 7 червня повідомлялось, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України створюють так звані антитерористичні центри, щоб "зачистити" мешканців, які спілкуються з родичами з вільних територій держави чи ЄС.
Теги:
Україна
Росія
пенсіонери
окуповані території
окупанти
Читайте також:
10 червня, 2024 понедiлок
Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на фронті
10 червня, 2024 понедiлок
СБУ затримала 19-річного юнака, який допомагав ФСБ готувати ракетні удари по шпиталях в Одесі й Житомирі
10 червня, 2024 понедiлок
У Баренцовому морі горить російський військовий корабель "Адмірал Левченко", - ВМС ЗСУ
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
11 червня
16:57
Ексклюзив
Карта бойових дій: Вовчанськ
Росіяни намагаються поновити втрачені позиції: заступник комбата ударних БПЛА про ситуацію на Харківщині
16:48
Еммануель Макрон
Незалежно від результатів парламентських виборів: Макрон виключив можливість своєї відставки
16:42
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Молдова - Україна: букмекери дали прогноз на фінальний матч збірної перед Євро-2024
16:30
Аналітика
Андрій Єрмак та Дарія Зарівна
Хто відповідає за провали Офісу Президента в інфопросторі
16:25
поранений окупант
Партизани розсекретили інформацію про поранених російських військових з 36-ї ОМСБр
16:24
Очолив катівню на ТОТ Луганщини, імітував розстріли полонених: екскерівника колонії підозрюють у воєнному злочині
16:24
OPINION
Ірина Федорів
Медведчук програв суд. Чому зрадників з адвокатури доводиться вибивати поштучно?
16:17
Метро "Деміївська" (Київ"
Київський метрополітен спрогнозував терміни відновлення руху з Деміївської до Либідської
16:05
Spotify
Spotify представить дорожчу преміум-підписку з 40% націнкою: які переваги
15:58
Радослав Сікорський
РФ може тримати близько сотні тактичних ядерних боєголовок у Калінінградській області, - МЗС Польщі
15:50
військовий квиток, мобілізація
Зеленського закликали зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи
15:49
Зеленський провів зустрічі з президентом та канцлером Німеччини: обговорили Саміт миру та ситуацію на фронті
15:44
Партнерський матеріал
Війна та сімейне право в Україні: адвокатка розповіла, які зміни відбулись у процедурі розлучення після повномасштабного вторгнення та оголошення мобілізації
15:41
"Епіцентр". Херсон
Росіяни пошкодили або знищили майже 29 тис. цивільних об'єктів на Херсонщині
15:39
"Є медична таємниця": ведучий В'ячеслав Соломка прокоментував відпочинок в Іспанії
15:39
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист біженцям з України до березня 2026 року
15:34
Володимир Зеленський
Настав час, коли союзники мають дати Україні зброю, щоб викинути росіян, - Зеленський
15:26
Ексклюзив
окупанти в Криму
Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов
15:06
На війні загинув квір-артист і художник Артур Сніткус
15:04
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 млн євро на компенсації за знищене Росією житло
15:03
Маріуполь
Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі
14:55
Новини компаній
Залізна руда у контейнерах
 Полтавський ГЗК прокоментував клопотання прокуратури про заборону використання вагонів підприємства
14:42
Саміт ЄС, Олаф Шольц
"Ми не послабимо нашу підтримку України", - Шольц надіслав меседж Путіну
14:30
Після удару РФ по друкарні в Харкові українці замовили вчетверо більше книжок Vivat
14:30
Поліція
На Київщині затримали водійку, яка збила двох дітей і втекла
14:24
Новини компаній
TAS Group
Незважаючи на виклики війни, група ТАС демонструє розвиток: оптимізація процесів, пошук нових ринків та інноваційних рішень
14:23
В авіакатастрофі загинув віцепрезидент Малаві та ще 9 людей: пошуки літака тривали понад добу
14:11
ЗСУ, військові
Від початку доби на фронті відбулося 51 боєзіткнення. Близько половини з них - на Покровському та Лиманському напрямках
14:01
фейк
"США намагаються втягнути Європу у повномасштабну війну в Росії": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 11 червня
13:57
Шрифтова абетка української ідентичності отримала нагороду на European Design Awards
13:47
Після 2022 року: доньку ексмера Полтави, PR-компанія якої працювала на "Єдину Росію", затримала СБУ
13:44
Пресреліз
Leave no one behind: вчителів інформатики із 24 шкіл безкоштовно навчатимуть програмування
13:35
Італія
"Насамперед - ППО": МЗС Італії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні
13:35
Кінофестиваль "Місто мрій" - переможці
Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" назвав переможців
13:19
напад з ножем
У Китаї напали на чотирьох викладачів зі США: вони отримали ножові поранення
13:05
Ексклюзив
Урсула фон дер Ляєн
Ми змусимо Росію заплатити за всі злочини, - фон дер Ляєн
13:02
Партнерський матеріал
Повернувся з Франції, аби захищати Україну: історія кухаря, який змінив кітель на військову форму
Повернувся з Франції, аби захищати Україну: історія кухаря, який змінив кітель на військову форму
12:59
Київ дощ
Задуха з високою температурою почне відступати: Наталка Діденко розповіла про погоду 12 червня
12:58
СБУ підозрює колишнього заступника мера Куп'янська у держзраді
12:58
ППО, обстріл, ЗСУ
Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони, – ОСУВ "Хортиця"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV