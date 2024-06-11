Окупанти завозять на ТОТ активістів "Единой России" для збору даних про пенсіонерів, - Спротив
Російські загарбники завозять на тимчасово окуповані території України "соціальних робітників" з числа активістів партії очільника Кремля Володимира Путіна "Единая Россия" з метою збору інформації серед пенсіонерів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окуповані території півдня прибула нова партія "волонтерів", які мають серед іншого збирати інформацію серед місцевих для ворога", - зазначають у ЦНС.
Акцентується, що "соціальні робітники" є активістами партії Путіна "Единая Россия", і на ТОТ їх відправили з метою зібрати інформацію серед українських пенсіонерів, зокрема - хто з людей не має російських паспортів, підтримує комунікацію з родичами на вільних територіях та створити перелік потенційно нелояльних до влади РФ.
"Центр національного спротиву зауважує, на Росії будь-які "волонтерські процеси" є показовими й використовуються з метою пропаганди та як зброя. Відтак, кожен учасник таких процесів є ворог, а отже понесе відповідальність за свої злочини", - підкреслюють у повідомленні.
- 7 червня повідомлялось, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України створюють так звані антитерористичні центри, щоб "зачистити" мешканців, які спілкуються з родичами з вільних територій держави чи ЄС.
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