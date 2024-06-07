Росіяни на ТОТ створюють "антитерористичні комісії": "зачищають" українців, які контактують з родичами в Європі чи на вільних територіях

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Він розповів, що РФ створює на ТОТ, зокрема в Мелітополі та Бердянську, "антитерористичні комісії" з метою заборонити українцям спілкуватися з родичами з вільної України чи держав Європи.

Ціль роботи таких комісій - зачистка населення, яке має зв’язок із вільними територіями України та спілкується з людьми поза межами тимчасово окупованих територій.

Водночас Федоров наголосив, що українці, які мають доступ до альтернативних джерел інформації, також підлягають "зачистці".