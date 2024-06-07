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Росіяни на ТОТ створюють "антитерористичні комісії": "зачищають" українців, які контактують з родичами в Європі чи на вільних територіях

7 червня, 2024 п'ятниця
16:47
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України створюють так звані антитерористичні центри, щоб "зачистити" мешканців, які спілкуються з родичами з вільних територій держави чи ЄС

Зміст

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Він розповів, що РФ створює на ТОТ, зокрема в Мелітополі та Бердянську, "антитерористичні комісії" з метою заборонити українцям спілкуватися з родичами з вільної України чи держав Європи.

Ціль роботи таких комісій - зачистка населення, яке має зв’язок із вільними територіями України та спілкується з людьми поза межами тимчасово окупованих територій.

Водночас Федоров наголосив, що українці, які мають доступ до альтернативних джерел інформації, також підлягають "зачистці".

  • 6 червня повідомлялось, що Російська Федерація має намір до кінця 2024 року сформувати на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей новий так званий федеральний округ.
Теги:
Україна
Росія
Європа
Мелітополь
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
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