Окупований Бердянськ залишився без світла і води, – МВА
У п'ятницю, 5 липня, всі мікрорайони тимчасово окупованого міста Бердянськ залишилися без води та світла, поступово зникає інтернет і мобільний звʼязок
Про це повідомила в телеграм-каналі очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
"Окупанти повідомляють, що сьогодні стався перепад напруги, що спричинив зупинку насосної станції першого і другого підйому. Вийшов з ладу високовольтний осередок на одній зі станцій. Наразі всі мікрорайони міста залишилися без води і світла. Поступово зникає інтернет та мобільний звʼязок", – йдеться в повідомленні.
У МВА наголосили, що окупанти не повідомляють ані причин, ані термінів вирішення ситуації. Лише зазначають, що "з газом все в порядку".
Бердянці у місцевих пабліках обурюються через таку ситуацію, адже температура повітря в місті – понад 30 градусів. Жителі припускають, що комунальний колапс триватиме щонайменше декілька днів, бо загарбники покрали генератори й тепер самі не знають як вирішити цю проблему.
- Медійна ініціатива за права людини повідомила, що окупаційна "влада" Бердянська планує таємне поховання вбитих українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, тіла яких уже рік не видають рідним
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.3
- Актуальне
- Важливе