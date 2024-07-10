ООН: Понад 14,5 млн українців потребують гуманітарної допомоги через збройну агресію Росії

Про це повідомляє Укрінформ.

"Більш як 14,5 млн людей, тобто близько 40% загального населення України, потребують певної гуманітарної допомоги. 56% цих людей - жінки й дівчата", - сказала Мсія.

За її словами, з лютого 2022 року в ООН офіційно підтвердили загибель в Україні через війну 11 284 цивільних, ще 22 594 цивільні особи зазнали поранень.

Мсія повідомила, що ВООЗ вже підтвердила 1878 ударів по закладах охорони здоровʼя, їхньому персоналу, транспортних засобах, складах і пацієнтах.

Вона додала, що більш як 10 млн жителів України потребують негайної допомоги, аби впоратися зі стресом та іншими психологічними проблемами, повʼязаними з війною.

"Ми дуже занепокоєні щодо 1,5 млн людей, дістатися до яких ми не змогли на окупованих РФ частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Як усі люди, які проживають поруч з лінією фронту в Україні, вони точно потребують негайного доступу до медичної допомоги й ліків, продовольства та чистої питної води", - наголосила Мсія.

У зв’язку з цим представниця ООН закликала негайно надати безперешкодний гуманітарний доступ до людей у зоні конфлікту, які цього потребують.