ОП про припинення війни в обмін на гарантії безпеки від Заходу: "Абсурдно"
Україна не розглядає варіант припинення війни в обмін на гарантії безпеки від Заходу. Росія має програти
Про це "24 каналу" сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк.
На його думку, Захід цілком може розставити всі крапки навколо цієї війни вже сьогодні, але для цього потрібна низка кроків. Зокрема, потрібно масштабувати війну на території Росії. При цьому досвід точкових ударів і сухопутних операцій Сили оборони України вже мають, зазначив Подоляк.
Також потрібно збільшити постачання зброї Україні, зокрема, ракет ППО й далекобійних ракет.
Важливими є й дозволи на удари по території Росії, які матимуть вплив на населення РФ, яке своєю чергою чинитиме тиск на Путіна, зауважив радник керівника ОП.
"І тут нам кажуть, що є потужніші "гарантії безпеки". Ви дозволите Росії провести роботу над помилками, накопичити більше ресурсу, сформувати агресивніший альянс, витрачати гроші на поширення внутрішніх проблем України. А у випадку повторної війни ви візьмете участь у ній? Абсурдно", – сказав Подоляк і наголосив, що в цій війні РФ має програти.
- Наприкінці вересня видання The Times оприлюднило нібито чотири пункти Плану перемоги, який представляє президент Володимир Зеленський. Першим пунктом є гарантії безпеки від Заходу.
- 10 жовтня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ не отримувала сигналів про готовність України до припинення вогню в обмін на гарантії безпеки від Заходу.
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