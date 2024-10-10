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Головна Війна з Росією У Кремлі заявили, що не отримували від України сигналів про припинення вогню в обмін на гарантії безпеки від Заходу

У Кремлі заявили, що не отримували від України сигналів про припинення вогню в обмін на гарантії безпеки від Заходу

Юлія Лаврук
10 жовтня, 2024 четвер
12:40
Війна з Росією Дмитро Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала сигналів про готовність України до припинення вогню на нинішній лінії зіткнення в обмін на гарантії безпеки від Заходу

Зміст

Про це пише російське пропагандистське видання "Коммерсантъ".

За словами Пєскова, на цю тему "багато міркувань", але без подальших дій.

"Ні, не отримували (таких сигналів), зараз багато міркувань і схоластики з цього приводу. Як і раніше, якихось дій щодо цього ніхто не робив",- сказав речник Кремля.

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  • Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України більш "близька до завершення", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнити українську армію.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Дмитро Пєсков
переговори з РФ
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