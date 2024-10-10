У Кремлі заявили, що не отримували від України сигналів про припинення вогню в обмін на гарантії безпеки від Заходу

Про це пише російське пропагандистське видання "Коммерсантъ".

За словами Пєскова, на цю тему "багато міркувань", але без подальших дій.

"Ні, не отримували (таких сигналів), зараз багато міркувань і схоластики з цього приводу. Як і раніше, якихось дій щодо цього ніхто не робив",- сказав речник Кремля.

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