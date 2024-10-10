У Кремлі заявили, що не отримували від України сигналів про припинення вогню в обмін на гарантії безпеки від Заходу
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала сигналів про готовність України до припинення вогню на нинішній лінії зіткнення в обмін на гарантії безпеки від Заходу
Про це пише російське пропагандистське видання "Коммерсантъ".
За словами Пєскова, на цю тему "багато міркувань", але без подальших дій.
"Ні, не отримували (таких сигналів), зараз багато міркувань і схоластики з цього приводу. Як і раніше, якихось дій щодо цього ніхто не робив",- сказав речник Кремля.
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- Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України більш "близька до завершення", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнити українську армію.
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