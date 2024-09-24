"Ми ближчі до миру, ніж думаємо": Зеленський впевнений, що війна в Україні близька до завершення

Про це він заявив в інтерв'ю АВС news.

"План перемоги - зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни", - наголосив лідер України.

Зеленський переконаний, що тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до припинення війни".