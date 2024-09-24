"Ми ближчі до миру, ніж думаємо": Зеленський впевнений, що війна в Україні близька до завершення
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України "близька до завершення", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнити українську армію
Про це він заявив в інтерв'ю АВС news.
"План перемоги - зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни", - наголосив лідер України.
Зеленський переконаний, що тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до припинення війни".
- Увечері неділі, 22 вересня, Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів. Він почав візит з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Також Зеленський провів зустрічі з низкою американських посадовців.
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