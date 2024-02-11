Орбан вважає, що Україна має стати "буферною зоною" між Росією та Заходом
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна повинна стати буферною зоною між Росією та Заходом, щоб окупанти нападатимуть "знову і знову"
Про це пише Telex.
"Хочете ви цього чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна є на карті там, де вона є. Найкращою перспективою було б, щоб це була буферна зона між Росією і Заходом - з гарантіями безпеки, звичайно", - сказав Орбан.
За його словами, в іншому випадку України нібито втратить свої території, а росіяни намагатимуться нападати "знову і знову".
"Якщо цього не вийде, Україна втратить свою землю. Росіяни знищуватимуть Україну знову і знову, і знову, і знову. Росія ніколи не прийме на порозі такого члена ЄС і НАТО, як Україна. Ніколи", - додав прем'єр Угорщини.
- Нещодавно Орбан заявив, що був змушений дати згоду на надання Україні 50 млрд євро з бюджету ЄС, бо його загнали в глухий кут.
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