Орбан вважає, що Україна має стати "буферною зоною" між Росією та Заходом

Про це пише Telex.

"Хочете ви цього чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна є на карті там, де вона є. Найкращою перспективою було б, щоб це була буферна зона між Росією і Заходом - з гарантіями безпеки, звичайно", - сказав Орбан.

За його словами, в іншому випадку України нібито втратить свої території, а росіяни намагатимуться нападати "знову і знову".

"Якщо цього не вийде, Україна втратить свою землю. Росіяни знищуватимуть Україну знову і знову, і знову, і знову. Росія ніколи не прийме на порозі такого члена ЄС і НАТО, як Україна. Ніколи", - додав прем'єр Угорщини.