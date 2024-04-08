"Основне питання - Харків": Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 8 квітня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основним питанням, яке розглядалося, став захист Харкова
Про це він повідомив у Telegram.
Він зазначив, що заслухав оповіді військових щодо захисту обʼєктів енергетики та результативності збиття дронів і ракет.
"Основне питання - Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині… Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", - написав він.
Також на ставці головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів про ситуацію на фронті.
"Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз - ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - зазначив глава держави.
- 7 квітня Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що евакуація з півночі регіону може стати примусовою через постійні ворожі обстріли.
- 7 квітня повідомлялось, що Росія намагається перетворити Харків на "сіру зону", в якій неможливе життя для цивільних людей.
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