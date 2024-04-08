Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Основне питання - Харків": Зеленський провів засідання Ставки

"Основне питання - Харків": Зеленський провів засідання Ставки

8 квітня, 2024 понедiлок
15:54
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основним питанням, яке розглядалося, став захист Харкова

Про це він повідомив у Telegram.

Він зазначив, що заслухав оповіді військових щодо захисту обʼєктів енергетики та результативності збиття дронів і ракет.

"Основне питання - Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині… Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", - написав він. 

Також на ставці головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів про ситуацію на фронті.

"Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз - ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - зазначив глава держави.

  • 7 квітня Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що евакуація з півночі регіону може стати примусовою через постійні ворожі обстріли.
  • 7 квітня повідомлялось, що Росія намагається перетворити Харків на "сіру зону", в якій неможливе життя для цивільних людей.

Теги:
Україна
Харків
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Олександр Сирський
Читайте також:
Британська пенсіонерка купила будинок
6 квітня, 2024 субота
У Британії пенсіонерка взяла кредит, щоб купити будинок для біженців з України
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
6 квітня, 2024 субота
ISW оцінив, скільки РФ втратила літаків через атаку українських дронів на аеродроми
санкції проти рф
6 квітня, 2024 субота
На "Міжнародному ярмарку геноциду" у Варшаві вимагали повного ембарго ЄС на торгівлю з РФ
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.79
    Купівля 38.79
    Продаж 39.32
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 квітня
15:55
Оновлено
Минай - Полісся
УПЛ: "Полісся" здолало "Минай" у грі з 5 голами, результати та розклад усіх матчів 23-го туру
15:35
Вибух
Росіяни атакувати промисловий об'єкт у Запоріжжі: є постраждалі
15:08
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:05
Росіяни перекинули ЗРК в Тулу для захисту інфраструктури міста після атаки БПЛА, - "Атеш"
14:52
гіперзвукова крилата ракета "Циркон"
Випущений по Києву "циркон" був виготовлений нещодавно: у Повітряних силах і ГУР оцінили ракетний потенціал росіян
14:43
На Харківщині зафіксували одразу два підриви на боєприпасах, поранено чоловіка
14:38
Румунія, прапор Румунії
Румунія розпочала військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24
14:36
канабіс
У будинку мера французького міста Аваллон знайшли 70 кг канабісу
14:18
Аналітика
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Чи зможе Рада врятувати країну від автократії
14:08
"По 500 пінгвінів на кожного полярника": вчені пояснили зростання популяції птахів біля "Вернадського"
14:05
"Зброя Перемоги. Made in Ukraine": Укрпошта анонсувала випуск нової марки
14:03
OPINION
Ірина Федорів
Картельна змова забудовників. Як влада тисне на громадський сектор?
13:56
Мадонна
"Це не обґрунтовано": адвокати Мадонни вимагають відхилити позов фанатів, яких обурила затримка початку концерту
13:50
Голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер
"Зробила неоціненний внесок у розбудову систем запобігання корупції": голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер загинула в ДТП
13:50
Іраклі Кобахідзе
Прем'єр Грузії заявив, що ухвалить закон про "іноагентів" попри суспільну критику
13:49
ракета
РФ пошкодила або знищила в Україні понад тисячу пам'яток культурної спадщини, – Мінкульт
13:35
Російські хакери
Українські хакери знищили російський дата-центр, який використовував ВПК РФ
13:29
Олександр Павлюк
"Нам бракує людей": у Сухопутних військах закликали українців вступати до лав ЗСУ
13:23
Повне сонячне затемнення 8 квітня: науковці з NASA пояснили, як це вплине на Землю
13:12
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Цього удару зараз може не статися: Центр близькосхідних досліджень про можливу військову операцію Ірану проти Ізраїлю
13:08
електроенергія, шахеди
РФ атакувала високовольтну підстанцію в Запорізькій області: ситуація в енергосистемі станом на 8 квітня
13:07
Литва вагнерівці війна з Росією аеропорти авіація
Через більшу зарплату сотня вагнерівців виїхала з Білорусі до Африки, - Спротив
13:00
Росії через війну та мобілізацію бракує медперсоналу, лікарів почали набирати з Африки, – британська розвідка
12:52
Оновлено
Ван Ї та Лавров
У Китаї заявили, що не шукали й не шукатимуть вигоди від війни в Україні
12:45
На фото: Джекі Чан
Джекі Чан у 70-й день народження зізнався, як ставиться до старості
12:41
Бундесвер
Німеччина скерувала до Литви солдатів для посилення східного флангу НАТО
12:39
Ексклюзив
вибори у Словаччині
Сталося щось феноменальне: експерт-міжнародник Тужанський про президентські вибори у Словаччині
12:28
СБУ затримала шістьох інженерів-проєктувальників, які допомагали ворогу підключити ЗАЕС до Росатома
12:17
На фото: Фільм "Редакція"
У Чехії покажуть знятий на Херсонщині фільм "Редакція", що брав участь у Берлінале-2024
12:14
коктейль Молотова
Російське посольство у Вільнюсі двічі закидали "коктейлями Молотова"
12:11
Міністерство оборони України
У Міноборони створили аудиторський комітет, до якого долучаться аудитори з країн НАТО
12:10
мікрофон, журналіст
Канали з телемарафону визнано критично важливими. Їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації
12:04
OPINION
Євстратій Зоря
Доктрина "священної війни" РПЦ з'явилася давно
11:52
Оновлено
Папа Римський
Папа Римський закликав Україну та РФ до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх". Лубінець відреагував
11:37
Ексклюзив
Витримати натиск росіян у травні-червні нам допоможуть три складові, - майор запасу НГУ Гетьман
11:35
На фото: Олександр Педан
Вивчатиме державне управління: шоумен Олександр Педан планує вступити у виш
11:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Спікер Палати представників може втратити посаду через рішення щодо допомоги Україні та проросійські меседжі у Конгресі. Акценти світових ЗМІ 8 квітня
11:30
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: ДБР готує підозру в умисному вбивстві затриманому правоохоронцю
11:27
Оновлено
Сектор Гази
У Єгипті заявили про прогрес у новому раунді перемовин щодо припинення вогню в Газі, представник ХАМАС спростував
11:24
лісові пожежі
Росіяни знищили на ТОТ понад 60 тис. га лісу на більш ніж 14 млрд грн, – ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV