Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729

Про це в ефірі Еспресо розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Щодо крилатих ракет 9M729, які Росія почала використовувати, ця ракета здатна нести ядерний заряд. І "Іскандер-М" також здатний нести ядерний заряд. І "Калібр" здатний нести ядерний заряд. І модифікація ракети Х-102 несе ядерний заряд. Всі крилаті ракети здатні нести ядерний заряд. Що це за ракета 9M729 і чому американці так на неї відреагували? У 2017 році західноєвропейська розвідка відстежила, що росіяни мають нову ракету, і визначили, що вона може летіти на 2500 км. Ця ракета стандартно входить в номенклатуру озброєння комплексу "іскандерів", - прокоментував авіаексперт.

За його словами, в "іскандера" - три типи ракет. Перша - балістика, те, що ми називаємо "Іскандер-М". Друга - "Іскандер-К". А ця нова ракета - на пів метра довше від стандартної, аналога радянської ракети Р-500, але дальність має в п'ятеро більшу. Ці обидві ракети аналоги ракети "Калібр".

"Нагадаю, "калібри" ми збивали у кількості 9 з 10 запущених. Тобто ця ракета хоч і нова, але такої особливої загрози не несе. Всі типи крилатих ракет збиваються, мінімально - 4 з 5, а в кращому випадку - 9 з 10", - зауважив Романенко.