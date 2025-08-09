Останні тижні спостерігаємо різке збільшення заявок у рекрутинговому центрі, - речник 63-ї ОМБр Ящишин

Про це в етері Еспресо старший лейтенант, начальник відділу комунікацій 63-ї ОМБр Ростислав Ящишин.

"В нас останнім часом дуже різко зросла кількість охочих, які бажають долучитись до нашої бригади. За останні два тижні кількість заявок зросла аж ну 10 разів. Ми надзвичайно здивовані цьому і не знаємо з чим це повʼязано. І ще що варто було б зауважити, що з 10 анкет 2 подають жінки. Це дуже цікавий момент", - розповів Ящишин.

Старший лейтенант також розповів, що у 63-й ОМБр активно поширювали сюжети про службу жінок у бригаді. Відповідно це могло й вплинути на кількість заявок саме від жінок.

"Можливо це повʼязано з тим, що ми неодноразово в наших соціальних мережах робили сюжети про наших дівчат, які воюють на бойових позиціях і ні чим не поступаються чоловікам. В нашій бригаді немає жодної гендерної нерівності", - додав він.