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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Остін планує взяти участь у 20-му засіданні "Рамштайну", - Пентагон

Остін планує взяти участь у 20-му засіданні "Рамштайну", - Пентагон

14 березня, 2024 четвер
23:05
Війна з Росією Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров

Міністерство оборони США офіційно анонсувало особисту участь глави Пентагону Ллойда Остіна на очному засіданні Контактної групи з питань оборони України наступного тижня в Німеччині

З відповідною заявою виступила в четвер під час пресбрифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"У понеділок міністр оборони Остін відбуде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун проведуть 20-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн", - зазначила представниця Пентагону.

Вона зауважила, що на засіданні очікується участь міністрів оборони та високопоставлених військових керівників із близько 50 країн. Вони обговорять продовження війни в Україні та подальшу підтримку українського народу.

  • Нагадаємо, наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня.
Теги:
Пентагон
Ллойд Остін
допомога Україні
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