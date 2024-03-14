Остін планує взяти участь у 20-му засіданні "Рамштайну", - Пентагон
Міністерство оборони США офіційно анонсувало особисту участь глави Пентагону Ллойда Остіна на очному засіданні Контактної групи з питань оборони України наступного тижня в Німеччині
З відповідною заявою виступила в четвер під час пресбрифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
"У понеділок міністр оборони Остін відбуде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун проведуть 20-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн", - зазначила представниця Пентагону.
Вона зауважила, що на засіданні очікується участь міністрів оборони та високопоставлених військових керівників із близько 50 країн. Вони обговорять продовження війни в Україні та подальшу підтримку українського народу.
- Нагадаємо, наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня.
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