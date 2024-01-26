Падіння Іл-76: ООН не може перевірити, чи були присутні українські військовополонені на борту літака

Про це йшлося на засіданні Ради Безпеки ООН 25 січня, передає "РБК-Україна".

За словами заступниці генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни. Дікарло також висловила занепокоєння ракетними атаками та обстрілами цивільних районів, що призводять до жертв серед цивільного населення та руйнування критично важливої інфраструктури.

Натомість щодо катастрофи ІЛ-76 заступниця генсека ООН заявила, що вони не можуть перевірити повідомляння від російської сторони: "ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває".