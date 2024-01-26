Падіння Іл-76: ООН не може перевірити, чи були присутні українські військовополонені на борту літака
Організація Об'єднаних Націй не може встановити, чи перебували на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області РФ, українські військовополонені
Про це йшлося на засіданні Ради Безпеки ООН 25 січня, передає "РБК-Україна".
За словами заступниці генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни. Дікарло також висловила занепокоєння ракетними атаками та обстрілами цивільних районів, що призводять до жертв серед цивільного населення та руйнування критично важливої інфраструктури.
Натомість щодо катастрофи ІЛ-76 заступниця генсека ООН заявила, що вони не можуть перевірити повідомляння від російської сторони: "ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває".
- У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
- У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
- Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
- У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
- Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.
- 25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
- Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що росіяни намагалися збивати наші безпілотники й у панічній атмосфері збили свій Іл-76.
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