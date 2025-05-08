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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Парадне перемир'я виявилося фарсом": Сибіга заявив, що росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ по всій лінії фронту
Оновлено

"Парадне перемир'я виявилося фарсом": Сибіга заявив, що росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ по всій лінії фронту

Катерина Єсікова
8 травня, 2025 четвер
13:44
Війна з Росією Андрій Сибіга

Російська окупаційна армія продовжує атакувати позиції Сил оборони по всій лінії фронту попри заяви про так зване перемир'я 8-10 травня

Зміст

Про це повідомляє голова МЗС України Андрій Сибіга.

Він поділився, що розмовляв з українським військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на фронті. За його словами, "путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом". 

Попри заяви російського диктатора Володимира Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. З опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають. 

Крім цього, ворог здійснив 586 обстрілів позицій військ ЗСУ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів із застосуванням безпілотників; 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб.  

"Ми адекватно реагуємо на всі обстріли та ділимося всією інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, всіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова", - йдеться у дописі.

Він наголосив, що Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів з розбудови "довіри, які уможливлять мирні переговори та реальний шлях до справедливого і сталого миру".

Очільник ЦПД Андрій Коваленко додав, що окупанти хочуть видати за "перемиря" тільки відсутність "шахедів" у небі.

"Росія бреше - оголошене ними "перемир‘я" досі не запрацювало, вони атакують на фронті. За перемир‘я хочуть видати тільки відсутність шахедів у небі, але перемир‘я - це коли ніхто з них не стріляє, не тривають їх штурмові дії, як зараз, і замовкає вся арта", - написав він.

Що каже DeepState про "перемир'я"

Аналітичний проєкт DeepState повідомляє, що окупанти використали "режим тиші", щоб на окремих і потрібних для них ділянках відновити ресурси, покращити положення на своїх позиціях та підготуватися до штурмових дій. А на інших армія РФ просто продовжувала штурмувати та обстрілювати позиції Сил оборони.

"Зокрема, з тих напрямків, де ми уточнювали обстановку більшість зазначили, що ворог проводить активні штурмові дії, застосовує FPV-дрони, скиди, артилерію та авіацію скидаючи КАБи. На багатьох ділянках росіяни навіть не обговорювали ніяких наказів про "перемир'я" "припинення вогню" тощо", - йдеться у дописі.

Як зазначають аналітики проєкту, найважча ситуація на ранок була на Сумщині - там активно застосовуються КАБи, інші засоби ураження і не припинялися штурмові дії. Також не було суттєвих змін на Харківщині, зокрема, на півночі області. Там ворог активно застосовував FPV-дрони та скиди. 

На сході противник проводив штурмові дії і так само застосовував дрони. В районі Лиману ситуація змішана: є ділянка, де не фіксувалася активність противника, але в основному особливих змін не відбулося - противник проводить активні штурмові дії, застосовує дрони та здійснює обстріли. 

За попередньою інформацією в районі Костянтинівки є ділянки, де спостерігається тиша, але фіксувалася активність авіації. Більш спокійна обстановка фіксувалася на півдні, де багато підрозділів зазначили про "дотримання тиші", в деяких місцях окупанти проводять евакуацію загиблих і поранених. Але аналітики зауважили, що ті напрямки й так останнім часом були відносно спокійні.

  • У Росії в четвер, 8 травня, оголосили про початок так званого перемир'я на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні.
  • 8 травня російська армія під час так званого перемир'я здійснила удари по територіях Сумської та Харківської областях. Через це є загибла та постраждалі.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
переговори з РФ
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Андрій Сибіга
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