Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська

Про це у telegram-каналі повідомляє рух спротиву "Атеш".

"На честь 3-х роковин створення руху "Атеш" наш агент з-поміж військовослужбовців армії РФ проникнув в одну з військових частин у районі Бердянська і провів зухвалу операцію. Йому вдалося успішно знищити дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ. Операція була проведена швидко та професійно. Агент непомітно залишив територію військової частини, залишившись непоміченою", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть партизани, ця частина бере активну участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

"Тепер її боєздатність тимчасово знижена. Знищення бензовоза та УАЗу стало значним ударом по логістиці та оперативним можливостям окупаційних сил", - додали в "Атеш".