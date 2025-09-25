Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська
Агент "Атеш" з російської армії спалив дві одиниці військової техніки окупантів у районі Бердянська Запорізької області
Про це у telegram-каналі повідомляє рух спротиву "Атеш".
"На честь 3-х роковин створення руху "Атеш" наш агент з-поміж військовослужбовців армії РФ проникнув в одну з військових частин у районі Бердянська і провів зухвалу операцію. Йому вдалося успішно знищити дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ. Операція була проведена швидко та професійно. Агент непомітно залишив територію військової частини, залишившись непоміченою", - йдеться у повідомленні.
Як пишуть партизани, ця частина бере активну участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.
"Тепер її боєздатність тимчасово знижена. Знищення бензовоза та УАЗу стало значним ударом по логістиці та оперативним можливостям окупаційних сил", - додали в "Атеш".
