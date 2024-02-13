Партизани "Атеш" виявили локацію ППО у Московській області. Деталі
Проукраїнські партизани з руху "Атеш" виявили нову локацію ППО у Московській області
Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".
Агент виявив локацію, де росіяни розмістили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуск". Він розташований у селищі Іллінське-Усово, Московської області.
Комплекс перебуває в активному стані на бойовому чергуванні. Його координати: 55.7739656, 37.2252980.
"Противник продовжує збільшувати протиповітряну оборону в глибині Росії. У хід пішли навіть старі радянські системи 80-х 20 століття. Причина цього - успішні удари по військових об'єктах невідомих дронів. Ми сподіваємось на продовження та повідомляємо операторам цих дронів розміщення коштів ППО противника", - пише "Атеш".
Фото: "Атеш"
Рух "Атеш"
Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, а й Росії. Зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.
Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.
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