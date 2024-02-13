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Партизани "Атеш" виявили локацію ППО у Московській області. Деталі

13 лютого, 2024 вiвторок
22:56
Війна з Росією ППО у Московській області

Проукраїнські партизани з руху "Атеш" виявили нову локацію ППО у Московській області

Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

Агент виявив локацію, де росіяни розмістили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуск". Він розташований у селищі Іллінське-Усово, Московської області.

Комплекс перебуває в активному стані на бойовому чергуванні. Його координати: 55.7739656, 37.2252980.

"Противник продовжує збільшувати протиповітряну оборону в глибині Росії. У хід пішли навіть старі радянські системи 80-х 20 століття. Причина цього - успішні удари по військових об'єктах невідомих дронів. Ми сподіваємось на продовження та повідомляємо операторам цих дронів розміщення коштів ППО противника", - пише "Атеш".

ППО у Московській області

Фото: "Атеш"

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, а й Росії. Зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.

Теги:
Росія
ППО
російська армія
окупанти
Військові новини
Москва
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