Партизани "Атеш" виявили локацію ППО у Московській області. Деталі

Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

Агент виявив локацію, де росіяни розмістили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуск". Він розташований у селищі Іллінське-Усово, Московської області.

Комплекс перебуває в активному стані на бойовому чергуванні. Його координати: 55.7739656, 37.2252980.

"Противник продовжує збільшувати протиповітряну оборону в глибині Росії. У хід пішли навіть старі радянські системи 80-х 20 століття. Причина цього - успішні удари по військових об'єктах невідомих дронів. Ми сподіваємось на продовження та повідомляємо операторам цих дронів розміщення коштів ППО противника", - пише "Атеш".

Фото: "Атеш"

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, а й Росії. Зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.