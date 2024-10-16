Партизани "Атеш" знайшли секретну базу окупантів у Горлівці

Про це пишуть у Telegram-каналі руху спротиву "Атеш".

У Горлівці агенти виявили активність російських окупантів біля будівлі гуртожитку по вулиці Курнатовського, неподалік залізничної станції Байрак. Під час розвідки партизани виявили, що на локації базуються підрозділи 132 ОМСБр.

Зокрема, на території гуртожитку помітили окупантів з Бурятії, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Вночі службові автівки привозять сюди важливу апаратуру. Більше деталей не розголошують.

"Наші агенти дедалі частіше фіксують розміщення російських військовослужбовців на цивільних об'єктах, де вони прикриваються мирним населенням. Ми продовжуємо відстежувати усі місця дислокації окупантів", - пишуть партизани.

Фото: Атеш