Партизани пробралися на аеродром у Єйську, який РФ використовує для ударів по Україні

Про це інформує партизанський рух "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти виконали комплекс дій у Єйську. Насамперед ми провели розвідку аеродрому, який є одним зі стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується окупантами для атак територією України", - йдеться у повідомленні.

За словами партизанів, їм вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію вже передали Силам оборони України.

Також партизани розповсюдили містом листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.