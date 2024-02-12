Партизани пробралися на аеродром у Єйську, який РФ використовує для ударів по Україні
Партизани провели розвідку на військовому аеродромі у місті Єйськ, що у Краснодарському краї Росії. Саме його росіяни використовують для обстрілів території України
Про це інформує партизанський рух "Атеш" у Telegram.
"Наші агенти виконали комплекс дій у Єйську. Насамперед ми провели розвідку аеродрому, який є одним зі стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується окупантами для атак територією України", - йдеться у повідомленні.
За словами партизанів, їм вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію вже передали Силам оборони України.
Також партизани розповсюдили містом листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.
- Увечері неділі, 11 лютого, російські окупанти запустили ударні дрони типу Shahed у напрямку південних регіонів України. Атака тривала до середини ночі 12 лютого. Павлоград на Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА частково знеструмлений, проблеми з теплом і водопостачанням.
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